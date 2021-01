VERREAULT, Normand



À Saint-Basile-le-Grand, le 22 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé subitement Normand Verreault.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claire Lussier; sa fille unique Annie et la mère de celle-ci, Gisèle Poitras; son frère Jacques (Lucie Verret) et ses nièces Emilie et Justine; les enfants et petits-petits enfants de sa conjointe, de même que parents et amis.Vous pouvez transmettre vos messages de sympathie sur le site web du salon funéraire