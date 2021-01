Des débuts encourageants pour Shayne Gostisbehere

Shayne Gostisbehere aura beaucoup de choses à prouver en 2021 après être tombé de son piédestal à la ligne bleue des Flyers de Philadelphie. L’Américain a disputé son premier match de la saison, mardi, et a livré une performance rassurante face aux Devils du New Jersey.

En 2019-2020, Gostisbehere n’était plus dans les bonnes grâces de l’entraîneur Alain Vigneault, qui l’avait laissé de côté plusieurs fois. Les erreurs en défense de l’arrière à caractère offensif avaient fini par le rattraper, si bien qu’il avait même été envoyé dans la Ligue américaine à un moment.

Comme si ce n’était pas suffisant, le nom de l’athlète de 27 ans a dû être placé sur la liste des joueurs absents en raison de la COVID-19 en début de campagne. Le match de mardi était ainsi son premier depuis qu’il avait été laissé de côté lors de la série demi-finale de l’Association de l’Est face aux Islanders de New York, au mois d’août.

«Je me sentais bien. J’ai eu de plus longues présences en deuxième [période], a mentionné Gostisbehere, mercredi, au lendemain de la victoire de 5 à 3 des Flyers. De façon globale, je suis excité, c’était une bonne partie pour moi, j’ai l’impression, et une bonne victoire d’équipe.»

Le retour du duo Gostisbehere-Provorov

Il serait improbable de le revoir obtenir 65 points comme en 2017-2018, mais le retour de son duo avec Ivan Provorov pourrait profiter aux deux joueurs. Sur la première paire de défenseurs, Gostisbehere a terminé le match à +2, passant plus de 21 minutes sur la patinoire.

«Évidemment, c’est vraiment bien de jouer avec "Provy" à nouveau. Il te fait toujours bien paraître lorsque tu joues avec lui», a-t-il admis.

Le Russe était lui aussi heureux de revoir le jeune vétéran avec l’équipe et en a profité pour récolter un but et deux mentions d’aide face aux Devils.

«“Ghost" est un joueur intelligent. Il lit le jeu très bien, il bouge bien la rondelle. Je me sentais bien, aussi bien qu’il y a deux ans», a assuré Provorov.

Ces commentaires soulageront certainement Vigneault.

Myers n’est pas encore prêt

Le pilote québécois a aussi donné des nouvelles du défenseur Philippe Myers, qui est à l’écart pour une côte fracturée.

«Il est venu me voir aujourd’hui [mercredi]. Il se sent mieux et il veut jouer. Après l’avoir vu aujourd’hui, je ne crois pas qu’il soit prêt, mais il est proche. Il veut revenir dans la formation et aider son équipe.»

L’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda n’a pas obtenu de point en quatre matchs cette saison.

Les Flyers ont également annoncé mercredi que le défenseur québécois Samuel Morin avait été envoyé sur l’escouade de réserve, lui qui n’a toujours pas joué en 2020-2021.