Dubois, Rosaire



À Montréal, le 2 janvier 2021, est décédé M. Rosaire Dubois des suites de la COVID, à quelques mois à peine de ses 95 ans. Il était originaire de Ste-Lucie Albanel, région du Lac St-Jean et était le fils de Hormisdas Dubois et de Flore Aubin, ainsi que membre d'une famille composée de 12 frères et soeurs, 11 d'entre eux l'ayant prédécédé. Il habitait les résidences Cité Rive.Il laisse derrière lui son épouse bien-aimée Annette " Ninon " Chouinard, avec qui il aura partagé plus de 48 ans d'amour et de bienveillance, ses belles-soeurs de même que de nombreux neveux et nièces, tant du côté de la famille Dubois que de la famille Chouinard.Tous se souviendront de sa rigueur intellectuelle et de son dévouement inépuisable auprès de ses étudiants au cours de ses 40 années d'enseignement en biologie, d'abord au Collège Notre-Dame de Montréal et par la suite au CEGEP Marie-Victorin.Pour les proches, il était aussi un être affectueux, généreux, très patient et réservé, mais qui avait ce " petit brin d'humour " subtil et ce sens aiguisé de la répartie qui nous faisaient immanquablement sourire. Son départ nous laisse avec un profond chagrin.Considérant les circonstances sanitaires actuelles, une liturgie de la Parole et son inhumation au Cimetière de St-Vincent-de-Paul à Laval, auront lieu à une date ultérieure.Si vous souhaitez faire un don vous pouvez le faire à un organisme de bienfaisance de votre choix ou encore lapour les victimes de lésions cérébrales, une Fondation qu'il affectionnait particulièrement.