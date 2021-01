GOYETTE, Gilles



À Montréal, le 26 janvier 2021, à l'âge de 75 ans est décédé Gilles Goyette.Il laisse dans le deuil sa soeur Denise Goyette, ses neveux et nièces Jonathan Goyette et Valérie Goyette, Chantal Plouffe, Hélène Plouffe et Frédéric Plouffe ainsi qu'autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité familiale sur invitations seulement.Des dons à la Fondation Québécoise du cancer seraient appréciés.