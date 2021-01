DROLET, Lise



Le 23 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Lise Drolet.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pauline et Ghislaine (Gerry), sa grande amie Jacqueline, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu le dimanche 7 février à 15h en la chapelle du salon suivie de l'inhumation le lundi 8 février à 13h30 au cimetière Notre-Dame-de-L'Annonciation (Ancienne-Lorette).7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com