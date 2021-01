Hébert, Régis



Est décédé à l'Hôpital Le Gardeur de Terrebonne, le 25 janvier 2021, Régis Hébert.Il nous a quittés paisiblement, entouré de ses proches. Il était le fils de feu Irène Boisvert et feu Lionel Hébert, fut l'époux de feu Françoise Verville et conjoint de feu Denise Archambault et Claire Lemieux.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jacques et Michèle (Serge), ses beaux-enfants Manon (Gilles), Mario (Johanne) et Raymonde, ses petits-enfants Philippe (Alyson), Olivier B., Gabrielle (Olivier F.), Pascale (Nicolas) et Maxime (Élie), ses arrière-petits-enfants Léo, Élise, Arnaud et Jesse-James, les petits-enfants de sa conjointe madame Archambault, soit Mélanie, Francis, Stéphane, Bruno, Danika et Pierick et de nombreux arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs Yolande, Paulette, Yvan (Marielle), Roch (Claudette), France et Carole (Claude), ses belles-soeurs Nicole Beaulac et Louiselle Verville, son beau-frère Jean Riendeau, de nombreuses nièces et de nombreux neveux, cousins, cousines, oncles, tantes, proches et amis.Sa famille remercie chaleureusement le Dr St-Laurent, de l'Hôpital Le Gardeur, qui a accompagné Régis en douceur dans les derniers moments de sa vie et le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital pour sa bienveillance.Un merci tout spécial aux soignants, au personnel et aux propriétaires de la résidence Le Château La Belle Époque pour leurs bons soins et leur sollicitude à l'égard de Régis lors des dernières semaines de sa vie, particulièrement à Jannie et Dominik Bellemare.Malheureusement, dans le contexte actuel de pandémie, il sera impossible de tenir une cérémonie. Nous lui rendrons hommage plus tard lors de sa mise en terre auprès de ses parents et feu Françoise Verville.