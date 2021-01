TikTok: une sensation d'ici en demande aux États-Unis

Sensation de l’heure sur TikTok grâce à son concept de chansons inspirées de conversations hostiles dénichées sur les réseaux sociaux, l’artiste montréalais Lubalin attire l’attention des grands réseaux de télé américains et des stars de Hollywood.

La semaine dernière, il partageait l’écran avec Jimmy Fallon et l’actrice Alison Brie au Tonight Show pour la première de sa nouvelle vidéo, Blue Cheese.

«J’ai toujours rêvé de faire une entrevue avec Jimmy Fallon. Quand j’ai reçu le courriel, je capotais», confie Lubalin, qui a discuté de sa soudaine popularité avec Le Journal.

Mardi, c’était au tour d’une Kelly Clarkson admirative de lui consacrer quelques minutes à son émission sur NBC.

Ce n’est pas fini. D’autres entrevues à la télé américaine sont prévues. Sans compter les vedettes qui ont aimé ses vidéos.

«Il y en a tellement que j’ai perdu le fil. J’avais oublié que j’avais un compte Twitter jusqu’à ce que j’apprenne que Jemaine Clement (Flight of the Conchords) retweete une de mes vidéos. Apparemment, Dionne Warwick a commencé à utiliser TikTok à cause de moi. Mindy Kaling (The Office) a écrit un commentaire. Il y en a plein. C’est vraiment bizarre», dit-il en riant.

Effet foudroyant

Au départ, Lubalin cherchait une façon d’attirer l’attention sur sa musique. Son idée de génie a été de transformer de petits drames internet en courtes chansons humoristiques.

Quand il a déposé sur TikTok le premier clip, No More Contacting Please, Thanks, l’effet a été foudroyant.

«Durant les deux premières heures, j’ai cumulé 270 000 vues. Une heure après, j’étais rendu à un million et une autre heure plus tard, la vidéo avait fait un autre million. C’est là que je me suis dit : oh my god, qu’est-ce que j’ai fait?» s’esclaffe Lubalin.

À ce jour, le clip compte 33,2 millions de vues, environ 500 000 de plus que She Stole My Broccoli, qu’il a mis en ligne une semaine plus tard.

Pas de danger pour sa musique

L’auteur-compositeur-interprète ne craint pas que ses clips comiques fassent de l’ombre à sa musique sérieuse. Il est très satisfait des réactions depuis la parution de son dernier single, Long Texts, sorti dans la foulée de son succès viral sur TikTok.

«Mon hypothèse, c’est qu’en raison du niveau de détails et de l’effort que j’ai investi dans mes TikTok, les gens veulent plus de ma musique, même si elle n’est pas drôle.»

Par contre, il faudra être patient pour entendre son prochain Internet Drama. Il est trop occupé à donner des entrevues. «Je n’ai même pas eu la chance d’en commencer un, mais j’aimerais en faire un le plus tôt possible, tout en travaillant sur ma musique.»