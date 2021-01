BRIÈRE, Lucille



De Blainville, le 20 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Lucille Brière, épouse de feu Lucien Valiquette.Elle laisse dans le deuil, ses frères et soeurs Madeleine (feu Gaétan), Claudette (feu Réjean), Paul (Claire), Michel (Feza) et Pierre, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier l'ensemble des employés du Manoir Fontainebleau, Geneviève et la docteure Claude Riendeau de l'équipe des soins palliatifs du CLSC, Ginette, Amina et Bernard pour les soins apportés.Elle est partie rejoindre son tendre époux, ses enfants Sylvie et André, ses frères et soeurs ainsi que sa nièce Nicole.Selon ses désirs, aucune cérémonie n'aura lieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.www.salonsfunerairesguay.com