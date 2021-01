Josh Anderson est prêt pour sa grande première

Alors que le Canadien de Montréal s’apprête à disputer son premier match à domicile cette saison, jeudi contre les Flames de Calgary, Josh Anderson se prépare quant à lui à faire ses débuts au Centre Bell en tant que membre du Tricolore.

«Ce sera bien d’être de l’autre côté cette fois. Évidemment dans les circonstances, ce sera un peu différent sans spectateurs, a reconnu Anderson lors d’une visioconférence, mercredi. Nous avons patiné au Centre Bell hier [mardi]. C’était assez excitant de voir l’aréna, le vestiaire... l’histoire dans ce vestiaire est assez spéciale. Je vais être excité de jouer là demain.»

Bien qu’ils soient heureux de rentrer à la maison, les joueurs du Canadien ont néanmoins réussi à tirer le meilleur de ce début de saison à l’extérieur en amassant 10 points en six matchs.

«Quand tu vas à l’extérieur au début de l’année, tu apprends à connaître les gars un peu plus. Particulièrement quand tu es nouveau... Mais de commencer sur la route, ça se voit à notre fiche, ç’a aidé à faire des liens», a indiqué Anderson, qui est évidemment très satisfait du début de campagne de sa nouvelle formation.

«Il y a beaucoup de profondeur et de confiance dans l’équipe. Dès le camp d’entraînement et le premier match, nous avions confiance, on y croyait et on a transporté ça sur la glace... C’est encore tôt, nous avons disputé seulement six matchs et nous avons toute la saison devant nous. Il faut juste continuer de travailler fort à chaque match et bien faire notre travail.»