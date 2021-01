Le chef Danny St Pierre s’ouvre sur sa sobriété

Il est encore «très difficile» de ne pas boire de l’alcool lors de soirées entre amis, déplore le chef québécois Danny St Pierre, qui est sobre depuis quelques années.

«Moi, mettons que je suis là et je n’ai pas une lime dans mon verre de soda et je suis dans un endroit qui est festif, les gens vont se poser des questions et je vais les rendre mal à l’aise», a expliqué mercredi l’entrepreneur durant sa chronique quotidienne à l’émission radiophonique de Geneviève Pettersen.

Le cuisinier vedette raconte que faire la fête faisait jadis partie intégrale de sa vie, mais qu’il a voulu en finir avec le sentiment de «culpabilité» qui l’habitait après une soirée en boisson.

«Je regrette rien, j’aimerais ça être capable de le faire encore, mais j’aime bien mieux garder ma séquence et rester en contrôle», résume celui qui anime chaque semaine le balado L’Addition à QUB radio.