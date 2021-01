Le Pérou se reconfine et suspend les vols en provenance du Brésil

Le président péruvien par intérim Francisco Sagasti a annoncé mardi un nouveau confinement dans la capitale Lima et pour une partie du pays à partir de dimanche, ainsi que la suspension des vols en provenance du Brésil, afin d’endiguer la deuxième vague de la pandémie.

«Ces derniers jours, nous avons observé une augmentation rapide des contaminations de Covid-19. Nous devons tous faire en sorte que cette souffrance ne se transmette pas à de nouvelles personnes», a déclaré M. Sagasti lors d’une annonce surprise.

Ce confinemement, qui concerne 16,4 millions de personnes, va s’étendre du 31 janvier au 14 février aux régions où les nouvelles infections ont grimpé en flèche depuis début janvier.

Les églises, casinos et salles de sport seront fermés. Seuls les commerces essentiels pourront ouvrir leurs portes.

Le gouvernement a également prolongé jusqu’au 14 février l’interdiction des vols en provenance d’Europe et ajouté ceux arrivant du Brésil, en raison du variant du virus découvert en Amazonie.

Après les fêtes de fin d’année, le nombre de cas quotidiens recensés est passé de 1 000 à plus de 5 000, et les décès, d’une moyenne de 40 à plus de 100.

Le Pérou comptabilisait mardi 40.107 décès pour 1,1 million de cas.