Pas de certitude sur la cause de la mort de la baleine de Montréal

La cause de la mort de la baleine de Montréal, qui avait épaté les habitants de l'île et de la Rive-Sud par ses pirouettes en juin dernier, demeure un mystère plus de sept mois après son décès.

Les scientifiques avaient d'abord évoqué que la baleine, un rorqual à bosse femelle âgée entre 2 et 4 ans, avait probablement été percutée par un navire. Cependant, l'autopsie n'a pas permis de conclure hors de tout doute que le mammifère a bel et bien souffert d'une collision, bien que cette hypothèse demeure plausible.

«Les deux causes les plus probables pour expliquer cette mortalité restent un traumatisme associé à une collision avec un navire ou une décompensation subite d'un déséquilibre multisystémique secondaire à une exposition prolongée à l'eau douce», explique-t-on dans un rapport d'autopsie publié en ligne mardi par le Réseau canadien pour la santé de la faune.

Ainsi, le séjour montréalais de la baleine pourrait lui avoir été fatal, ont avancé les scientifiques en soulignant que le rorqual «présentait des lésions cutanées extensives qui auraient aussi pu potentiellement contribuer à sa mort».

«L'exposition à l'eau douce a fait une modification à son épiderme, à son derme, possiblement de façon assez sévère pour modifier sa physiologie et entraîner la mort de l'animal», a détaillé Robert Michaud, coordonnateur du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Puisque la carcasse a été retrouvée peu de temps après sa mort, on avait espoir d'accéder à une carcasse relativement fraîche qui aurait permis à l'équipe de déterminer la cause de la mortalité [...], mais la carcasse n'était pas en très bon état de conservation. C'est ce qui explique les limites du diagnostic», a poursuivi M. Michaud.

L'analyse n'a pas davantage permis de comprendre ce qui a poussé la jeune baleine à remonter le fleuve Saint-Laurent, un comportement exceptionnel et rarissime. Selon le rapport, à peine cinq autres incidents impliquant un séjour de longue durée en eau douce d'un cétacé à fanons ont pu être répertoriés dans le monde depuis 1985.

«L'hypothèse à privilégier est celle d'un individu juvénile inexpérimenté ayant un comportement exploratoire visant la recherche de ressources alimentaires. Par la suite, cet individu n'a pas semblé être en mesure de se sortir de cette mauvaise position», ont avancé les chercheurs.

La baleine de Montréal avait suscité l'étonnement et fait le tour du monde en arrivant dans la métropole le 30 mai, avant de passer un peu plus d'une semaine aux abords du pont Jacques-Cartier, attirant des milliers de curieux.

Le cétacé avait été vu pour une dernière fois le 7 juin. Sa carcasse avait été retrouvée deux jours plus tard à Varennes.

- Avec la collaboration de Vanessa Limoges, TVA Nouvelles