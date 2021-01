Pour qui se demande: c’est quoi la politesse de nos jours?

J’ai bien apprécié le commentaire de cette personne qui revendiquait le droit d’être vouvoyée et non tutoyée par tout un chacun. C’est hallucinant de voir combien peu de québécois sont enclins à être respectueux envers les gens à qui ils s’adressent. Vous allez me dire que je ne suis pas de mon temps et que si j’étais le moindrement YO. je ne parlerais pas comme je le fais, mais je m’en fiche. Je suis une personne âgée bien élevée et je n’entends pas renoncer, rendue à plus de 80 ans, aux principes que mes parents m’ont inculqués.

Ne pensez-vous pas que ce sont les parents et les enseignants qui sont responsables d’un tel laisser-aller chez nos jeunes ? S’ils étaient plus exigeants et s’ils refusaient qu’on leur dise tu, les jeunes apprendraient et finiraient par se résoudre à dire vous ? Comme on mérite le respect, c’est en exigeant le respect qu’on va l’avoir enfin.

Où que j’aille, je refuse qu’on me tutoie. Quand ça arrive, je tiens tête à mon interlocuteur jusqu’à ce qu’il comprenne sa bévue. Dans mon quartier je sais qu’on me trouve fatigante et pointilleuse, mais si c’est le prix à payer pour qu’on me vouvoie en tout temps, je suis prête à le payer. À bon entendeur, salut !

Une qui n’aime pas se laisser marcher sur les pieds

Je me rappelle que c’est dans les années 80 que le passage du vous au tu s’est effectué quand les jeunes s’adressaient aux professeurs et aux enseignants. Et le but à la base n’était pas de leur manquerde respect, mais bien de permettre un rapprochement, de faciliter le contact humain entre générations différentes. On souhaitait briser le moule rigide d’avant pour aller vers une plus grande souplesse, génératrice d’un contact plus facile. Mais pour les aînés, le choc fut difficile à encaisser. D’autant plus difficile, vu les nombreuses conséquences que cette ouverture a eu sur plusieurs aspects de nos vies.