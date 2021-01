Pour soutenir les parents victimes d’abus

Les centaines de parents québécois qui ont vécu des abus, de la négligence ou d’autres formes de maltraitance au cours de leur enfance, présentent un risque accru de vivre de la détresse psychologique et de rencontrer des défis particuliers dans leur rôle de parent.

Pour soutenir ces derniers, Nicolas Berthelot, professeur au Département des sciences infirmières de l’UQTR, et sa collègue Christine Drouin-Maziade, psychologue professionnelle de recherche à l’UQTR, dévoilent aujourd’hui de nouveaux outils disponibles gratuitement pour les parents en difficulté et les intervenants qui oeuvrent auprès d’eux.

Ce ne sont pas moins de 19 capsules vidéo visant à sensibiliser et former un vaste public sur la parentalité à la suite d’expériences traumatiques, qui sont maintenant disponibles en ligne. Dix capsules visent à démystifier les ressources disponibles au Québec susceptibles de soutenir les parents ayant vécu des traumatismes ( www.uqtr.ca/ceidef/ressourcestrauma ), alors que les neuf autres permettent le transfert des connaissances sur l’expérience de la parentalité chez les personnes ayant vécu de mauvais traitements

( www.uqtr.ca/ceidefétransferttrauma ).

Jean-François Hinse, conseiller en communication à l’UQTR

Votre communiqué ne pouvait tomber plus à point quand on sait combien les parents ont été débordés au cours des derniers mois, et combien ils peinent à trouver de l’aide. La tâche de parent est fort exigeante et suppose des talents que tous et toutes n’ont pas nécessairement acquis dans leur milieu familial. Et pour peu que quelqu’un ait vécu une jeunesse traumatisante, il est à risque de se retrouver en manque du coffre à outils nécessaire pour bien jouer son rôle. Des moyens efficaces et gratuits comme ce que vous proposez pour suppléer, s’avèrent souvent essentiels pour éviter que des problèmes de fond ne se transmettent de génération en génération.