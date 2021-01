Réaménagement de l'Hôpital Anna-Laberge pour accueillir des patients COVID

À la demande du gouvernement, l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, en Montérégie, a dû faire preuve de prouesse pour réaménager ses installations.

• À lire aussi: COVID-19: l’arrivée de variants pourrait compliquer l’allègement des restrictions au Québec

• À lire aussi: Confinement généralisé: des régions veulent recommencer à vivre

En une semaine, l’établissement peut maintenant recevoir des patients atteints de la COVID aux soins intensifs.

L’hôpital n’avait pas été désigné par le ministère de la Santé lors de la première vague en raison des installations vétustes aux soins intensifs.

En quelques jours, les installations ont été modifiées et l’organisation du travail a été revue. On a érigé des murs pour séparer des patients et créer des zones chaudes et froides.

Par exemple, les patients en zone froide sont désormais admis dans l’ancienne salle de réveil de la chirurgie tandis que les soins intensifs sont réservés pour la zone rouge.

C'est tout un défi parce que comme dans de nombreux établissements, l'Hôpital Anna-Laberge manque lui aussi de personnel.

Pour éviter le déplacement de personnel entre les zones chaude et froide, 17 personnes venant d’autres départements ont été affectées à l’équipe.

Dans l’ensemble du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie Ouest, il manque actuellement 500 personnes. Il y a également des éclosions à l’Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’à l’Hôpital Anna-Laberge.

Ces deux centres hospitaliers comptent un total de 45 lits pour les patients COVID. Ils sont actuellement occupés à 90 %.