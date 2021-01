Républicains amnésiques et lâches

Avec la défaite de Donald Trump et son départ de la Maison-Blanche, le Parti républicain bénéficiait d’un contexte favorable pour se distancier des extrémistes qui constituaient une partie de sa base.

Personne n’était naïf au point de croire qu’on effectuerait un véritable ménage, mais on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’on condamne certains propos et certains agissements. Pendant quelques jours Mitch McConnell et quelques sénateurs républicains ont affirmé qu’on ne pouvait dissocier Trump de l’assaut sur la Capitole et qu’une part de responsabilité lui incombait.

S’il y avait une lueur d’espoir pour ceux et celles qui souhaitaient ramener un minimum de décence et de respect pour les institutions démocratiques, la journée d’hier a été bien cruelle. Bien des législateurs de la chambre ont oublié le déroulement la journée du 6 janvier et se sont souvenus que parmi cette horde de déjantés, certains votaient pour eux. Ce soulèvement sans fondement a coûté la vie à 5 personnes? Ça ne semble pas suffisant pour ébranler l’absence de convictions.

Vous l’avez lu comme moi, 45 sénateurs républicains se sont prononcés contre la tenue du procès pour la destitution de Donald Trump. On ne leur demandait pas de voter pour le destituer, simplement d’autoriser la tenue de procès. Si je ne m’attendais pas à ce qu’on destitue le président sortant, je m’attendais au moins à ce qu’on reconnaisse symboliquement la gravité de ses actions et, surtout, de ses propos.

Si vous lisez les articles liés à ce vote du Sénat, vous remarquez que plusieurs républicains se drapent dans la constitution pour expliquer leur vote. Donald Trump n’étant plus président, on ne peut le destituer et l’exercice est vain.

Vraiment? S’il n’y a pas de précédent pour un président, il y en a cependant pour d’autres fonctions comme en témoigne le cas du secrétaire à la Défense William Belknap. Je rappelle au passage que la procédure de destitution n’est pas réservée à la seule personne du président.

Comme les démocrates jouissent maintenant de la majorité au Sénat que cinq républicains se sont joints à eux, il y aura bel et bien procès au sénat pour destituer Donal Trump. Les républicains viennent cependant d’indiquer clairement que le simple fait de bafouer la démocratie n’est pas suffisant pour mettre de côté l’opportunisme politique.

Nous savons officiellement depuis hier qu’on ne condamnera pas Trump puisqu’il faudrait que 17 républicains se joignent aux 50 démocrates pour que ce scénario se réalise. C’est un bien mauvais message qu’on envoie.

On peut mentir effrontément, abuser de la désinformation, exercer des pressions sur un gouverneur pour inverser le résultat d’une élection et inciter des manifestants à s’en prendre à des élus sans qu’il y ait des sanctions. Que pourra-t-on reprocher aux successeurs de Trump maintenant? Rien.

En attendant la suite des événements et les luttes intestines qui ne manqueront pas de se manifester entre les républicains, il y a une dernière option pour que les élus sauvent la face en s’assurant de condamner les actions du 45e président sans pour autant le destituer. Je l’évoquais dans ce billet du 8 janvier. Il s’agit d’une motion de censure.

Une motion de censure ne revêt qu’un caractère symbolique, mais on s’assurerait au moins d’inscrire le caractère odieux de comportements inacceptables dans l’histoire. Joe Biden a mené sa campagne autour du thème de l’âme du pays, nous saurons bientôt si les républicains du sénat en ont une. Il faut souvent sacrifier beaucoup pour parvenir à la victoire, mais irait-on jusqu’à sacrifier l’idéal démocratique?