Saint-Ours : le suspect accusé de meurtre non-prémédité

L'homme arrêté pour l'incendie suspect qui aurait servi à camoufler un homicide à Saint-Ours, il y a quelques jours, est accusé de meurtre non-prémédité.

Maxime Bujold, 44 ans, a comparu mercredi avant-midi par visio-conférence au palais de justice de Sorel. En plus de l'accusation du meurtre au deuxième degré contre Yannick Bricout-Tremblay, il est accusé d'incendie criminel sur la résidence de sa victime.

Mardi, la Sûreté du Québec a procédé à son arrestation et il a été interrogé en lien avec le meurtre.

Lors de sa comparution, l'homme n'a presque pas dit un mot, l'air fatigué. Il portait des bandages autour de sa main droite. Son avocat a demandé qu'il soit vu à l'infirmerie.

Il doit revenir devant le tribunal pour son enquête sur remise en liberté plus tard en février.

Plusieurs antécédents

Bujold possède une très longue feuille de route criminelle, qui remonte jusqu'à la fin des années 90.

Il a des antécédents de possession de cannabis, possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, production de drogue, méfaits, fraude de plus de 5000$, emploi de documents contrefaits, fraude à l'identité, escroquerie, possession de biens criminellement obtenus et conduite avec les facultés affaiblies.

Sa victime avait aussi fait de nombreux allers-retours en prison pour plusieurs histoires de drogue, dont la plus récente remonte à 2019, rapportait Le Journal ce weekend.

Le 22 janvier dernier, les services d'urgence avaient été dépêchés chez Bricout-Tremblay pour l'incendie qui a ravagé sa résidence. Son corps avait été retrouvé dans les décombres.

L’enquête et l'autopsie a toutefois permis de déterminer qu’il s’agissait d’une mort violente survenue avant le brasier.

Le motif pour le meurtre est toujours nébuleux et on ne connait pas le lien entre la victime et l'accusé.