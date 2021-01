Savaria Corporation veut mettre la main sur une société suédoise

Savaria Corporation, une entreprise lavalloise spécialisée dans les produits d'accessibilité, a annoncé mercredi qu'elle compte acquérir Handicare Group, une entreprise au profil similaire établie en Suède, pour environ 450 M$.

Savaria a expliqué avoir déposé une offre d'achat de 50 couronnes suédoises par action pour un total de 2,9 milliards de couronnes, soit 452,3 M$ CAN.

Le conseil d'administration e 'Handicare a indiqué, de son côté, qu'il compte recommander aux actionnaires d'accepter la transaction. Celle-ci semble dans la poche puisque le principal actionnaire de la firme suédoise, Cidron Liberty Systems – qui détient 62,9% des actions et des votes –, a déjà indiqué qu'il l'approuvera.

La Caisse de dépôt et placement du Québec a apporté son soutien à Savaria pour conclure la transaction.

Une fois celle-ci approuvée et complétée, Savaria comptera environ 2300 employés dans le monde et pourra accéder à de nouveaux marchés, principalement en Europe.

«Depuis longtemps, ma vision est de bâtir une entreprise qui desservirait le marché mondial. [...] Dans nos discussions avec Handicare, il est clair que nous partageons une vision et une mission communes. Leur excellente gamme de sièges d’escalier, la sophistication de leur fabrication et leur présence sur le marché sont un complément exceptionnel à notre entreprise», s'est enthousiasmé le président et chef de la direction de Savaria, Marcel Bourassa.

Savaria est l'un des chefs de file mondiaux en matière d'accessibilité grâce à ses sièges pour escaliers, plateformes élévatrices et autres ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique aussi des produits médicaux, incluant des lits d'hôpitaux.

Handicare, pour sa part, se spécialise dans les sièges d'escaliers et les appareils de levage de personnes.