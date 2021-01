Trudeau et Legault «gèrent comme des enfants»

Le milliardaire montréalais Stephen Jarislowsky critique sévèrement la gestion de la pandémie par les gouvernements Legault et Trudeau.

Il leur a reproché un manque de courage politique lors d'une entrevue à l'émission «À vos affaires» sur LCN.

«Je crois que ce sont des enfants qui n'ont pas d'expérience et qui jouent à la politique, plutôt que faire des choses qu'il faut faire, même si les décisions sont parfois dures et désagréables», affirme l’investisseur de 95 ans.

Un confinement beaucoup plus strict, plus tôt dans la pandémie, aurait permis à l'économie de se remettre plus rapidement sur pied, croit-il.

«Cela fait que la crise dure un an, au lieu de seulement 2 mois», citant l’exemple de l’Australie.

Celui qui a vendu sa firme à la Banque Scotia pour près d’un milliard $ en 2018 croit qu’Ottawa a trop dépensé pour soutenir l’économie.

«Justin Trudeau a introduit trop d'argent», déplore-t-il, pointant aussi du doigt le taux d’endettement des Canadiens.

Bourse

L’oracle de la finance s’inquiète de la récente envolée boursière, particulièrement celle qui touche les actions du secteur technologique.

«Un jour, quelque chose va éclater parce que ça n'a jamais continué comme cela à la longue. C'est assez facile à voir», signale celui qui gère lui-même sa fortune évaluée à plus de 2 milliards $ par Forbes.

États-Unis

Avec l’arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis, la transformation de l’économie canadienne doit s’accélérer selon M. Jarislowsky.

«On a foutu toutes les grandes compagnies américaines à la porte avec nos impôts trop élevés. Donc, nous n'avons pas d’usines pour fabriquer des vaccins nous-mêmes.»

Il conclut avec un optimisme modéré sur le scénario d’un retour à la normale en 2021.

«J'espère bien, mais vous savez, Einstein a dit: il y a deux choses qui progressent tout le temps, l'univers et la stupidité.»