Un nouveau lanceur partant pour les Jays

Les Blue Jays de Toronto auraient fait l’acquisition du lanceur Steven Matz, des Mets de New York, mercredi soir.

Selon le réseau ESPN, les Torontois laisseraient aller en retour les espoirs Sean Reid-Foley, Yennsy Diaz et Josh Winckowski.

L’artilleur gaucher s’ajoute aux autres grands ajouts des Jays lors de l’entre-saison, ce qui inclut le voltigeur George Springer et le joueur d’arrêt-court Marcus Semien.

Matz, 29 ans, est un vétéran de six saisons dans le baseball majeur, toutes avec les Mets. Il montre un dossier en carrière de 31-41 avec une moyenne de points mérités de 4,35. Sa meilleure campagne a été celle de 2019, où il avait cumulé 11 victoires et 10 défaites.

En 2020, l’Américain a connu plusieurs difficultés au monticule, n’obtenant aucune victoire et cinq revers en six départs. Il avait tout de même signé un contrat d’un an et de 5,2 millions $ avec New York en décembre.