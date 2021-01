Une compétition relevée attend Charles Philibert-Thiboutot

Charles Philibert-Thiboutot a l’impression de revenir cinq ou six ans en arrière alors qu’il participait à certaines étapes de la prestigieuse Diamond League.

Philibert-Thiboutot prendra le départ du 3000 m intérieur de la rencontre de Karlsruhe en Allemagne vendredi.

« J’ai très hâte, a-t-il raconté. C’est l’une des rencontres intérieures les plus relevées et je suis dans une forme excellente, la meilleure de ma carrière.

« Cette rencontre ressemble aux rencontres de la Diamond League l’été. J’ai l’impression d’être de retour à mon niveau de 2015 et 2016, niveau qui m’échappait depuis quelques années en raison des blessures. »

« Parce que la rencontre de Karlsruhe (à 1 h 30 de Francfort) est plus prestigieuse, les points pour le classement international seront plus importants, de poursuivre Philibert-Thiboutot qui souhaite descendre sous son meilleur temps personnel qui est de 7 min 45 s 03. Parce qu’on peut utiliser une performance intérieure dans nos trois meilleurs résultats sur 3000 m et 5000 m pour percer le Top 45, une bonne performance m’aiderait beaucoup dans mon classement du 5000 m. »

L’olympien des Jeux de Rio en 2016 sur 1500 m où il a atteint la demi-finale a réussi son meilleur temps sur 3000 m en 2018 à Ostrava en République tchèque sur une piste extérieure. Son chrono de 7 min 45 s 03 tient toujours comme record du Québec.

« Réussir un temps sous 7 min 45 s représente un bel objectif, a souligné son entraîneur Félix-Antoine Lapointe qui est demeuré à Québec. Son chrono de 13 min 22 s aux 5000 m à Los Angeles en décembre va être assez bon pour se retrouver dans son Top 3. Idéalement, Charles irait chercher un ou deux autres temps pour son classement international au cours de cette séquence de trois courses en Europe. »

Retour en action le 7 février

Après le rendez-vous de Karlsruhe, Philibert-Thiboutot s’entraînera une semaine à l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) à Paris avant de revenir à Dortmund disputer un 1500 m le 7 février. De retour à Paris immédiatement, il prendra le départ d’un 5000 m extérieur le 26 février à Toulon.

« En raison de la pandémie, on ne voulait pas le laisser à lui-même, explique Lapointe. Il profitera d’installations de pointe, sera logé et nourrit, et pourra s’entraîner avec Jimmy Greffier qui est le meilleur coureur sur 5000 m en France tout en limitant les risques d’infection. Après trois courses, on sera en mesure de prendre une décision plus facilement dans quelle direction Charles va se diriger pour les Jeux olympiques à savoir le 1500 m ou le 5000 m. En raison de l’horaire, il est impossible de faire les deux.

« Le 1500 m est son premier amour et l’épreuve où il a connu ses premiers succès internationaux. Il se voit maintenant comme un coureur de 1500 m et de 5000 m. Ce n’est pas complètement fermé le 1500 m. Tout va se jouer au printemps. Il n’y a rien dans la poche pour le moment, mais il n’y a rien d’impossible. »

Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Philibert-Thiboutot a fait l’impasse sur Québec pendant la période des Fêtes. « Cela a rapporté. Nous avons passé les Fêtes à Vancouver où j’ai pu profiter de très bonnes conditions d’entraînement et la présence de ma physiothérapeute. »