6 bonnes idées pour se divertir chez soi

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici six activités pour se divertir à la maison ce week-end.

On s’évade avec La femme à la fenêtre

Photo courtoisie

Quoi de mieux qu’un thriller bien ficelé pour nous permettre de nous évader l’espace de quelques heures ? On profitera du week-end pour plonger dans La femme à la fenêtre (ou The Woman in the Window, en anglais), récit où une psychologue passe le plus clair de son temps à épier ses voisins. L’adaptation cinématographique, mettant en vedette Amy Adams, est d’ailleurs attendue cette année sur Netflix.

► Offert dans les librairies et bibliothèques

Star Académie dans le tordeur

Photo d’archives

C’est au tour des anciens académiciens de passer dans le tordeur de Sans rancune. Marie-Élaine Thibert, Mélissa Bédard, Jean-Marc Couture, Olivier Dion, Étienne Drapeau et vingt de leurs pairs seront les invités de Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais pour une édition spéciale consacrée à Star Académie.

► Dimanche, 19 h, à TVA

Dans la chambre de Josée Boudreault

Photo d’archives

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard nous invitent aujourd’hui dans leur chambre à coucher (oui, oui !) pour une soirée virtuelle et interactive où ils entendent bien « dédramatiser les petits défis du couple », avec l’humour et la candeur qu’on leur connaît.

► Vendredi soir, 20 h, sur Zoom. Billets et infos sur www.eventbrite.ca, Coût : 19,95 $

Une soirée avec Marc Déry

Photo d’archives

On l’a connu en rockeur au sein de Zébulon, mais ce week-end, Marc Déry opte pour la simplicité. Les fans du chanteur pourront découvrir son plus récent concert, enregistré jeudi soir, où il revisite les succès ayant jalonné sa carrière en version acoustique.

► Disponible en ligne vendredi et samedi ; Billets et infos sur www.lepointdevente.com Coût : 20 $

On découvre Arielle

Photo d’archives

Nouvelle venue avec un tout premier EP lancé il y a à peine quelques semaines, la chanteuse montréalaise Arielle semble avoir tout pour se tailler une place dans les palmarès. On craque pour sa pop accrocheuse et feutrée aux accents de reggaeton, antidote parfait au blues de l’hiver. Bref, une (très) belle découverte.

► Disponible sur les plateformes d’écoute en continu.

Un après-midi en famille avec Angry Birds

Photo d’archives

On a tous — ou presque — joué à Angry Birds, le phénomène ludique ayant pris d’assaut nos cellulaires et tablettes en 2009. Eh bien, Red, Chuck, Bomb et compagnie s’invitent dans nos téléviseurs ce week-end avec la diffusion de leurs premières aventures cinématographiques. Un bon moment à passer en famille.

► Samedi, 14 h, à TVA.