CÔTÉ, Elaine

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Mme Élaine Côté, survenu à Québec le 17 janvier 2021, à l'âge de 61 ans.Femme d'exception, de coeur et de tête, fascinée et amoureuse de la race équine, elle aura embrassé sa passion à la fois comme cavalière et éleveur pour ensuite admirer trotter ses fiertés sur les champs de course.Femme d'affaires remarquable, elle fonde Manucam en 1998 qui deviendra la plus importante entreprise de son secteur au Québec. Généreuse et authentique, elle aura partagé ses succès avec tous ceux et celles qui ont cru en elle, se valant ainsi respect et admiration pour sa contribution positive dans la vie de milliers de travailleurs de l'industrie du transport.Fille de feu Carolus Côté, elle laisse dans le deuil, son fils Michael Côté Gagnon, sa mère Céline Morency (Michel Tremblay), sa soeur Kathleen Côté, ses frères Vincent et Michel Côté, le père de son fils Patrice Gagnon, ses tantes Waltrude Côté (Gabriel Dubé) et Bérangère Côté (Gaston Martin), son neveu Simon, de nombreux cousins(es) des familles Morency et Côté, ses amis, mais plus particulièrement, Alexandre, Cynthia, Michel, Denis, Mimie et Bruno qui l'ont grandement soutenu dans sa dernière bataille, ainsi que la grande famille du Groupe Manucam.La famille tient à remercier spécialement le personnel médical de l'Hôtel-Dieu-de-Québec pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Refuge de Galahad, un organisme pour la défense des droits des chevaux qu'elle affectionnait particulièrement.La famille vous accueillera le dimanche 31 janvier 2021 de 13 h à 15 h. Un hommage suivra à 15 heures en la chapelle du :1600, AV. LE GENDREQUÉBEC, QC, G2G 2W5