DAIGLE (née BISSONNETTE)

Lucienne



Le 14 janvier 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Lucienne Bissonnette Daigle, au Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Elle était l'épouse de feu Donat Daigle.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Donald (feu Lise Bleau), André (Denise Lévesque), Denise (Michel Salasc), Monique (Normand Kingsley), Huguette (Pierre Boucher), feu Jocelyn (Johanne Fortin), 12 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie, une liturgie de la Parole sera célébrée en privé au Complexe Magnus Poirier de Montréal. Les funérailles et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.