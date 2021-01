À sa troisième journée de travail, il démasque un tueur

Un jeune agent de sécurité qui en était seulement à sa troisième patrouille ne se doutait pas qu’il démasquerait un tueur qui venait d’assassiner son père avant de jeter le cadavre dans un fossé.

« J’ai été bouleversé, ça a été mon dernier quart de travail pour l’agence de sécurité », a témoigné Nick Marois, ce jeudi au procès de Jérémie Fortier-Grenier.

Fortier-Grenier, 26 ans, est accusé du meurtre prémédité de son père Richard Grenier, qu’il aurait poignardé 32 fois après l’avoir leurré dans un stationnement d’un quartier industriel de l’arrondissement Saint-Laurent.

Selon la théorie de la poursuite, les deux hommes ne se parlaient plus, mais peu avant le soir fatidique, l’accusé aurait repris contact avec son père, lui faisant croire qu’il avait besoin d’aide. Ce dernier aurait alors accepté de le rencontrer, sans se douter qu’il finirait mort, jeté dans un fossé et recouvert d’un tapis et d’un tas de roche.

Photo Facebook

Comportement suspect

Sauf que pendant que Fortier-Grenier s’activait selon toute vraisemblance à disposer du cadavre, un jeune agent alors âgé de 22 ans, qui en était à sa troisième journée de travail, l’a aperçu au fond d’un stationnement.

« L’individu était super stressé, ses mains étaient dans le dos, il avait la gorge toute rouge, a témoigné l’agent Marois. Il m’a dit qu’il travaillait de nuit. En parlant avec, j’ai eu des frissons, un mauvais feeling de A à Z. »

Voulant garder un œil sur le suspect, l’agent Marois a expliqué au jury avoir continué ses rondes, tout en passant plus souvent non loin de Fortier-Grenier. À un moment, il l’a vu « sortir quelque chose de lourd » du coffre d’un véhicule. Puis plus tard, il a vu l’assassin allégué sortir d’un boisé.

M. Marois a eu la présence d’esprit de noter le numéro de plaque du véhicule du suspect, mais il n’a pas osé aller voir immédiatement dans le fossé.

Photo Courtoisie

Macabre découverte

« J’avais trop peur de sortir du véhicule, a-t-il expliqué. J’ai essayé d’allumer des lumières, mais je ne voyais rien. Alors j’ai attendu la clarté du jour. »

Et c’est à ce moment qu’il a fait la macabre découverte. En état de choc, il a immédiatement composé le 911.

« Ça a pris 10 minutes pour que des patrouilleurs arrivent, ils ont vu [le cadavre] et cinq minutes plus tard, la cavalerie au complet est arrivée », a expliqué le témoin qui travaille maintenant comme conseiller aux ventes.

Fortier-Grenier, qui serait ensuite allé au chalet de son père afin de nettoyer le véhicule, a plus tard été arrêté. En plus de l’accusation de meurtre au premier degré, il est aussi accusé d’outrage à un cadavre.

Son procès, présidé par le juge Claude Champagne, est prévu pour durer plusieurs semaines. Il est défendu par Mes Martin Latour et Sabrina Lapolla, tandis que Mes Claudine Charest et Nadia Bérubé officient pour la Couronne.