REBTS, Raymond



À Boucherville, le 22 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Raymond Rebts, époux de feu Rita Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Alain Tougas), Linda (Dominique Turenne), Claude (Diane Lapointe), Suzie (Yvon Ross), Elaine (Christian Champagne), ses petits-enfants, Marijo, Véronique, Simon, Rémi, Julie-Ann, Félix, Olivier, Charles, Vincent, Jézabel et Hugo, ses arrière-petits-enfants, Kelly-Ann, Thomas, Zoé et Coralie, ainsi que plusieurs parents et amis.Une réunion de prières aura lieu le mardi le 2 février 2021 à 12h00 en privée avec la famille immédiate.Pour ceux qui désirent assister de façon virtuelle, un lien sera accessible la journée même sur notre site internet.