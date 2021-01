COVID-19: retour à la hausse en Ontario

Après une baisse des cas en Ontario ces derniers jours, la province la plus populeuse au pays a rapporté plus de 2000 cas, jeudi, en hausse de 400 infections par rapport à la veille.

L’Ontario a ainsi recensé 2093 nouveaux cas de COVID-19 et 56 décès de plus, portant le total à ce jour à 262 463 infections et à 6014 pertes de vie.

En testant près de 65 000 Ontariens, la province a notamment signalé le plus de cas à Toronto (700), devant les régions de Peel (331), de York (228) et de Niagara (123). Les variants de la COVID-19 continuent d'inquiéter le gouvernement du premier ministre Doug Ford.

De son côté, le Québec a comptabilisé 1368 contaminations supplémentaires et 37 décès, jeudi, pour un total jusqu’ici de 258 698 cas et de 9667 morts.

Les hospitalisations sont en baisse de 26 au Québec, mais 1264 personnes occupent tout de même un lit. Les gens requérant des soins aigus sont aussi en diminution de 9, passant à 212.

«Projections hospitalières: la [baisse] observée la semaine dernière pourrait se poursuivre pour les 3 prochaines semaines. Même si un dépassement est peu probable, une [hausse] des cas viendrait fragiliser cette tendance. On doit donc maintenir nos efforts pour éviter une [augmentation] des hospitalisations», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Soulignons aussi que le Québec a mené 36 733 tests mercredi et administré 3767 doses de vaccin.

En fin de journée, le Canada cumulait un total de 766 103 cas (+4872)et de 19 664 morts (+130).

La situation au Canada:

Ontario: 262 463 cas (6014 décès)

Québec: 258 698 cas (9667 décès)

Alberta: 122 821 cas (1606 décès)

Colombie-Britannique: 66 265 cas (1184 décès)

Manitoba: 29 128 cas (821 décès)

Saskatchewan: 23 038 cas (285 décès)

Nouvelle-Écosse: 1576 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1202 cas (16 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 404 cas (4 décès)

Nunavut: 283 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 110 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 766 103 cas (19 664 décès)