Dehors, Peter Pan, Aladin et Dumbo!

Peter Pan et Aladin, les Aristochats et Dumbo sont des souvenirs d’enfance. Ils réveillent des sentiments enfouis et nous rappellent le temps où nous regardions le monde avec innocence.

Jusqu’à tout récemment, ils faisaient consensus. Rien n’était plus naturel pour un parent que de transmettre ses histoires à ses propres enfants, pour les conduire dans l’univers enchanté de l’émerveillement.

Mais il n’en est plus ainsi ! Le politiquement correct est passé par là.

Disney

On apprenait il y a quelques jours que Disney+ a décidé de bannir ces films de la section enfant de sa plateforme de diffusion, au nom de la lutte contre le racisme.

Oui ! Au nom de l’antiracisme, bannissons ces films !

Pour les regarder, il faut désormais passer par un profil adulte, comme s’il s’agissait d’un vilain porno.

Ces films sont même désormais précédés, si on veut les regarder à tout prix, d’une mise en garde, comme si celui qui s’y risquait s’aventurait dans des égouts puants.

Il vaut la peine de la citer ! « Ce programme comprend des représentations datées et/ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l’époque et le sont encore aujourd’hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d’engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif, tous ensemble. »

Autrement dit, ces films n’auraient jamais dû exister, ils auraient dû nous faire honte à l’époque, ils nous font honte aujourd’hui, et vous ne devriez avoir aucun plaisir à les regarder, mais nous les laissons en ligne parce qu’on ne peut pas tout bannir d’un coup.

Mieux : nous ne les laissons en ligne qu’à la manière d’autant de repoussoirs pour que nous comprenions enfin ce que nous ne devons plus être. Voyons-y, sans nous tromper, une tentative de culpabi-liser ceux qui auraient le culot de montrer ces films à leurs enfants sans leur imposer un insupportable sermon.

Hier, le Huffington Post France en rajoutait et cherchait à culpabiliser les parents en lançant un appel de témoignages sur Facebook.

Censure

Il vaut la peine d’être cité. « Depuis plusieurs années, le sexisme et le racisme (entre autres) sont pointés du doigt dans les Disney qui ont bercé l’enfance de la plupart d’entre nous. [...] Parents, si vous avez été biberonnés aux Disney, et que vous réalisez aujourd’hui que certains contenus sont problématiques, comment transmettez-vous cette culture à vos enfants ? Avez-vous complètement banni ces films ? Choisissez-vous de les montrer, tout en leur fournissant des éléments d’explication et de contexte ? »

Le HuffPost veut fabriquer artificiellement un scandale. Ce puritanisme idéologique pousse à élever ses enfants comme des wokes délateurs. Reconnaissons-y aussi une mentalité hyper susceptible poussant à voir du racisme et du sexisme partout, comme un militant fanatisé, enfermé dans un monde parallèle.

Mais on nous dira que ceux qui dénoncent la censure exagèrent, n’est‐ce pas ?