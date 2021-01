Des vaccins donnés à des automobilistes coincés sur la route

Des agents de la santé publique de l'Oregon qui se sont retrouvés coincés dans une tempête de neige en revenant d’une clinique de vaccination, mardi, ont proposé les doses restantes de vaccin aux automobilistes au lieu de les perdre.

Une vingtaine d’employés se sont donc déplacés à pied sur l’autoroute du comté de Josephine, rendue impraticable en raison de la neige, en proposant des vaccins aux gens.

Ils avaient entre leurs mains six doses du précieux sérum, et il restait eu de temps avant que les doses ne soient expirées. Ce vaccin devient périmé six heures après son ouverture.

Par précaution, une ambulance était sur place pour assurer la sécurité des patients.

Toutes les doses ont été administrées, dont une à un employé du bureau du shérif qui était arrivé trop tard à la clinique de vaccination.

Le directeur de la santé publique du comté de Josephine, Mike Weber, a déclaré qu’il s’agissait de l’une des «opérations les plus cool auxquelles il avait participé».

L'Oregon a reçu plus de 100 000 doses de vaccins Pfizer et Moderna la semaine dernière. L'État en est toujours à la première phase de son opération vaccination, dans laquelle les travailleurs de la santé et les enseignants font partie des premiers à l'obtenir.