Échec et «Matte» à la rectitude!

Rarement voit-on pareille unanimité d’éloges pour une série dont personne, à part les concepteurs, n’a vu jusqu’ici plus que trois épisodes.

Les beaux malaises 2.0 sont, à quatre ans d’intervalle, les dignes rejetons d’une série de 34 épisodes ayant raflé quatre prix Gémeaux dès sa première saison. Puis, le trophée Rocky de la meilleure série francophone à Banff, en plus d’être l’objet d’une adaptation française avec Franck Dubosc sur M6.

Netflix, qui aime tellement Martin Matte que son spectacle Eh la la... ! est inscrit dans son volet « Stand-Up Comedy Special », a rendu Les beaux malaises disponibles pour ses auditoires de France, de Belgique et de Suisse.

Malgré son comportement fantasque, sa mine hautaine et ses allures baveuses (en cela Franck Dubosc n’a rien à lui envier), Martin Matte confie qu’il doute toujours. C’est souvent le lot des créateurs qui donnent de façon ostentatoire l’impression d’être les plus sûrs d’eux. Je ne connais pas Martin Matte personnellement, mais je ne doute pas que ce soit son lot. Comme c’est celui de Dubosc avec qui j’ai travaillé quelques fois à Juste pour rire.

UN DÉFI HORS DU COMMUN

Matte ne risquait rien à écrire une suite « normale » à ses Beaux malaises. Il a plutôt choisi de se mettre en danger. En concevant Les beaux malaises 2.0 à partir de sa séparation d’avec sa femme légitime, l’humoriste ne pouvait risquer plus gros. Écrire des textes basés sur une période aussi éprouvante de sa vie de couple et jouer en plus son propre rôle à l’écran, c’est comme tenter un quadruple axel en patinage ou une quadruple vrille en gymnastique. En d’autres mots, c’est tenter le diable.

Chaque auteur cannibalise sa vie et celle de ses proches, mais il le fait en habile filou, trafiquant les circonstances, changeant les noms et les lieux, brouillant les pistes, dépouillant saint Paul de ses qualités pour lui attribuer les défauts de saint Pierre et vice-versa. Surtout, chaque auteur prend bien soin de se garder le beau rôle et de ne pas devenir le dindon de la farce.

MAÎTRE DE L’AUTODÉRISION

Matte, ultime coquetterie, est passé maître en autodérision. Il ne se prive pas d’en user tout au long des épisodes que j’ai vus et j’imagine bien qu’il en est ainsi jusqu’au dixième. Cet art de l’autodérision, qu’il manie visiblement avec un plaisir malicieux, nous fait oublier que son jeu n’est pas toujours à la hauteur. Lorsqu’il chiale comme un bébé après avoir quitté ses enfants, par exemple, il est à la limite de la vraisemblance. À moins que cela ne soit voulu, ce qui ne serait guère plus à propos.

Je n’ai pas tout aimé de ces trois épisodes. Une scène, peut-être deux sont d’un goût douteux. D’autres comme Martin Matte à la piscine auprès de son père (décédé), celle où sa mère apprend la séparation du couple et celle où ce sont les enfants qui l’apprennent ne pourraient être plus justes, mieux écrites ou plus émouvantes.

Enfin, et c’est la cerise sur le sundae, Martin Matte fait échec à tous les nouveaux dogmes de la rectitude qui inhibent malgré eux les créateurs d’aujourd’hui. Les risques ne seraient donc pas l’apanage exclusif de Radio-Canada.

► Les beaux malaises 2.0 à TVA les mercredis à 21 h.