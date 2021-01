GameStop : l’AMF met son grain de sel

Le phénomène Wallstreetbets (WSB) fait beaucoup jaser sur internet depuis quelques jours et voilà maintenant que l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’y intéresse aussi.

L’organisme vient d’émettre une mise en garde « à l’égard des risques très élevés liés à toute forme de spéculation boursière, notamment encouragée au sein de certains forums sur Internet et les médias sociaux ».

Cela fait directement référence à WBS, un forum du site Reddit qui regroupe plus de 5 millions de personnes et où les gens discutent de leurs bons et moins bons coups en Bourse.

C’est là que ce sont organisées au cours des dernières semaines des actions qui ont mené à la montée spectaculaire de titres au futur peu brillant comme GameStop, qui fait dans la vente au détail de jeux vidéo, ou encore BlackBerry, qui se spécialise maintenant dans les logiciels de sécurité.

Beaucoup y voient une sorte de ralliement des jeunes contre les investisseurs établis, un pied de nez au « système ». GameStop avait été ciblée par une opération de vente à découvert, ce qui veut dire, essentiellement, que des fonds d’investissement avaient misé sur sa baisse de valeur imminente.

En spéculant agressivement sur le titre de GameStop, les adeptes de WBS ont ainsi fait perdre beaucoup d’argent à quelques gros joueurs.

« L’engouement pour ces titres risque d’être de très courte durée et leur valeur pourrait retomber tout aussi rapidement », avertit toutefois l’AMF.

Son équivalent américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), dit pour sa part « évaluer » la situation.