Le député de Mégantic en conflit d'intérêts?

Le député caquiste de Mégantic, François Jacques, semble être en conflit d'intérêts alors qu'il fait pression pour que des avocats renoncent à leurs honoraires en vue d'entériner une entente de dédommagement pour la tragédie de Lac-Mégantic.

En vertu d'une entente avec les créanciers de la Montreal, Maine & Atlantic, Québec doit recevoir 39 millions $ qui seront ensuite redistribués. Du montant, 21 millions $ doivent servir à indemniser les familles des victimes, tandis que 18 millions $ doivent servir à financer des projets dans la communauté.

Cependant, le gouvernement exige que les avocats responsables du dossier renoncent à leurs honoraires pour aller de l'avant.

Des entrepreneurs et élus locaux ont publié une lettre ouverte pour tenter de faire pression sur les avocats. Parmi eux, on retrouve le député de Mégantic, qui se trouverait cependant à bénéficier des sommes versées, tant par le biais de son salon funéraire Jacques et Fils qu'à titre de victime et de proches de victimes.

«Il est en apparence de conflit d'intérêts parce que, dans une décision d'ordre public, on ne peut pas être parti à la solution. Il faut qu'on soit à côté», a évalué Rémi Trudel, professeur à l'École nationale d'administration publique, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Une opinion partagée par Daniel Larochelle, l'un des avocats impliqués dans les négociations. «Je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'il soit signataire. Je pense qu'on peut y voir un certain conflit d'intérêts, ça m'apparaît clair», a-t-il commenté.

Le principal intéressé a rejeté ces allégations. «D'une part, les activités de ma famille et les miennes sont déclarées au Commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je ne suis plus impliqué directement dans ces activités depuis mon élection [...] Le seul intérêt motivant ma sortie publique est le bien-être de la communauté», a assuré le député par courriel.

- Avec des informations de Mélissa Fauteux, TVA Nouvelles