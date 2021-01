Les problèmes d’allergies ça se soigne

Je viens de lire la lettre du monsieur qui fait état des multiples allergies alimentaires qui l’affectent, lesquelles lui causent des ennuis assez sérieux pour l’emmener à songer à apporter ses propres repas quand il mange chez des amis. Puis-je lui donner une piste de solution sous forme de question : Connaît-il le NAET pour « techniques d’élimination des allergies du Dr. Nambudripad » ?Une petite recherche sur Google lui en donnera une bonne idée.

Les allergies ne sont pas toutes alimentaires. À titre d’exemple, si on vit une grande peur pendant qu’on mange des carottes, on risque d’avoir des malaises chaque fois qu’on mangera des carottes par la suite. Montréal compte certains spécialistes du problème. Moi ça m’a soulagé.

Grand-papa

Je n’avais jamais entendu parler de cette méthode. Pour les gens intéressés, disons qu’il s’agit de techniques d’élimination des allergies qui offrent une solution naturelle, non invasive et non médicamenteuse. Le traitement repose sur les disciplines médicales d’acupuncture et d’acupression, d’allopathie, de chiropratique, ainsi que de diététique et de kinésiologie.