«Lindy ne le lâche pas, ça valorise un peu P.K.» - Martin Brodeur

Les Devils du New Jersey font de belles choses en ce début de saison et Martin Brodeur assure que le meilleur est à venir.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, sur les ondes de TVA Sports, jeudi.

«Nous sommes contents. Avec tous les changements effectués, on s'attendait à une période d'adaptation. Mais on a un bon début de saison. Les jeunes répondent à l'appel.»

L'ancien gardien de but a d'ailleurs vanté les mérites de Jack Hughes. Après une première saison difficile dans la LNH, le premier choix du repêchage de 2019 a récolté sept points en six matchs, jusqu'ici cette saison.

«Il veut vraiment être le meilleur sur la patinoire. L'an dernier, c'était la première fois qu'il n'arrivait pas à le faire. Il a profité de la pause pendant la pandémie pour travailler sur sa force musculaire. Plus on va l'entourer et plus il va être en mesure de performer.»

La légende des Devils estime également qu'une grande part du crédit revient à Lindy Ruff et à son groupe d'entraîneurs.

«C'est une grosse raison de notre succès. Un gars comme Mark Recchi aide beaucoup sur l'avantage numérique également. Nos jeunes ont pris de l'expérience aussi et on peut le voir.»

Brodeur soutient d'ailleurs que le nouveau pilote de la formation de New Jersey a un impact positif sur le début de saison de P.K. Subban.

«Il est arrivé en excellente forme physique. Lindy ne le lâche pas. Il lui parle et il lui fait confiance. Ça valorise un peu P.K. et ça l'aide à produire un peu plus. Il joue avec Ryan Murray et ça l'aide.»

En ce qui concerne le fait de jouer en temps de pandémie, le Québécois croit que les joueurs sont chanceux de pouvoir exercer leur métier. Il ajoute toutefois qu'il faut le faire dans les conditions les plus sécuritaires.

«On espère avoir des partisans, mais l'important présentement c'est que tout se passe bien et qu'on puisse avoir une saison. C'est certain qu'on a hâte que des gens puissent pouvoir venir voir les matchs. En plus, on joue bien cette année après quelques saisons difficiles. Je sais que c'est la même chose à Montréal.»