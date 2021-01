Locataire ou propriétaire ? Faites un choix éclairé!

Une question toute simple, mais une grande décision !

Avec l’offre grandissante de condos locatifs comme celle de Logisco et l’effervescence actuelle du marché de la vente de propriétés, vous pourriez être tentés de revoir votre statut immobilier.

Vous hésitez entre l’achat d’une propriété et la location d’un condo ou d’un appartement? Voici quelques conseils qui vous aideront à prendre une décision éclairée et à vous sentir bien chez vous !



Être locataire, un choix réfléchi



Il serait faux de croire que les locataires le sont par dépit. Bon nombre d’entre eux optent pour ce type d’habitation, car il correspond en tous points à ce qu’ils recherchent : un endroit où ils se sentent bien, situé à proximité de ce qui les intéresse et qui leur offre la flexibilité dont ils souhaitent bénéficier.

Contrairement à la croyance populaire, être locataire comporte une foule d’avantages. En voici quelques-uns qui pourraient vous épater!



Une tranquillité d’esprit remarquable

Opter pour la location, c’est aussi dire adieu (ou non merci !) aux rénovations coûteuses et aux travaux d’entretien de l’immeuble qui relèvent plutôt de la responsabilité du propriétaire.

En effet, une propriété entraîne nécessairement une importante responsabilité financière, tant au niveau du coût d’acquisition de la propriété (mise de fonds, assurance prêt hypothécaire, taxe de mutation, frais de notaire, etc.) qu’au niveau des frais récurrents (hypothèque, taxes municipales, les taxes scolaires, etc.).



Plus de temps pour soi

Si vous menez une vie bien occupée, vous n’avez certainement pas le temps (et, soyons honnêtes, l’envie) de faire l’entretien du terrain, de veiller au nettoyage de la piscine ou de prévoir chaque année du temps pour nettoyer les gouttières.

Il faut dire que la vie de propriétaire est souvent jalonnée de petites tâches domestiques, qui, une fois cumulées, finissent par peser lourd dans la balance. La location, en contrepartie, libère ses habitants de cette charge mentale.

Getty Images/iStockphoto

Un budget discrétionnaire pour les autres projets

Ces économies d’argent et de temps vous permettent d’investir des sommes intéressantes dans un REER ou de réaliser d’autres projets stimulants, comme un voyage ou encore le démarrage d’une entreprise.

Vous prévoyez agrandir la famille? En étant locataire, vous pouvez facilement trouver un logis plus grand sans perdre vos avantages et surtout, en évitant d’avoir à vendre votre propriété. Voilà un stress de moins avant l’arrivée de bébé! Il existe même des projets locatifs conçus et pensés pour les familles.

Au final, louer un appartement, c’est aussi bénéficier d’une grande flexibilité, notamment en raison du bail à renouveler chaque année.



Le bonheur à proximité

Enfin, soulignons que la position de locataire permet de choisir un logis qui correspond à votre style de vie.

Vous aimez le rythme du centre-ville ou la noble tranquillité du bord du fleuve? Bien souvent, ces arrondissements sont assez onéreux lorsqu’on parle d’achat de propriété, mais plutôt accessibles en termes de location.

La location offre l’embarras du choix entre les complexes multifonctionnels avec stationnement souterrain et espaces communs, les condos de prestige au design contemporain ou encore les appartements entre ville et nature.

Ainsi, vous pouvez profiter de la vie sans avoir à vous serrer la ceinture ni à faire de compromis sur le quartier!

Getty Images

Combien en coûte-t-il d’être propriétaire ou locataire?

Être bien chez soi n’a pas de prix... enfin, presque. Voici les principales dépenses à prévoir selon le choix immobilier.



Frais initiaux de l'achat d’une propriété Frais initiaux d'une location d’appartement Inspection préachat







Aucun











Évaluation demandée par le prêteur s'il y a lieu Mise de fonds de 20% ou mise de fonds moindre et assurance prêt hypothécaire avec SCHL Notaire pour conclure la transaction immobilière Droit de mutation («taxe de Bienvenue») Taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et services (TPS) dans le cas d’une maison neuve Frais récurrents d'une propriété Frais récurrents d'un appartement Taxes municipales Loyer Taxes scolaires Chauffage s'il n'est pas inclus dans le loyer Hypothèque (capital et intérêts) Électricité Remboursement du REER (RAP) s'il y a lieu Téléphonie, internet et télévision Chauffage Assurance habitation locataire Électricité

Téléphonie, internet et télévision

Assurance habitation

Entretien de la propriété (frais de copropriété ou autres dépenses)

Fond d'urgence pour les rénovations



