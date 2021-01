Lowe’s Canada: plus de 2100 postes à pourvoir au Québec

Lowe’s Canada a 2140 postes à pourvoir dans ses magasins corporatifs du Québec en vue de la saison printanière, qui est une période forte pour la rénovation et la construction.

À l’échelle du pays, plus de 7000 emplois sont disponibles.

Des postes à temps plein et à temps partiel doivent être pourvus dans les bannières Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt. On cherche notamment des commis à la réception, des associés aux ventes et des conseillers en vente spécialisés. Des postes de soutien administratif et de marchandisage sont aussi offerts.

Pour rejoindre le plus de candidats potentiels, Lowe’s va tenir les 3 et 4 février un événement virtuel d’embauche à travers le pays. Il suffit de réserver une place horaire en ligne ici.

D’autres événements du genre sont prévus au courant des huit prochaines semaines. Lorsqu’ils seront organisés dans une région donnée, une formule hybride permettra de rencontrer les candidats en personne, si ces derniers le souhaitent.

L’entreprise offrira de la formation autant aux travailleurs les plus expérimentés qu'aux plus novices.

«Au cours de la dernière année, nous avons constaté un grand engouement des Canadiens et des Canadiennes envers la rénovation résidentielle», a indiqué par communiqué, jeudi, Marc Macdonald, vice-président principal aux ressources humaines de Lowe’s Canada.

«Plus que jamais, nos clients comptent sur nous pour les aider à faire de leur foyer un endroit confortable et sécuritaire, et nos associés en magasin jouent un rôle de première importance dans l'accompagnement de ceux-ci tout au long de leurs projets», a-t-il ajouté.

Lowe’s Canada compte 470 magasins corporatifs et affiliés.