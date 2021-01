Masahiro Tanaka retourne au Japon

Le lanceur droitier Masahiro Tanaka a décidé de quitter les ligues majeures afin d’évoluer avec les Golden Eagles de Tohoku, une équipe de la ligue professionnelle du Japon pour laquelle il avait joué de 2008 à 2013, a-t-il indiqué jeudi.

Tel que certains observateurs l’avaient précisé quelques semaines auparavant, l’athlète de 32 ans a dû regarder ses options à l’extérieur en raison de l’arrivée de Corey Kluber chez les Yankees de New York; celui-ci s’est entendu pour un an avec les Bombardiers du Bronx. Tanaka visait un pacte entre 15 et 20 millions $ annuellement, mais son ancienne organisation en voulait pas dépenser au-dessus de la limite garantissant une exemption du paiement de la taxe de luxe.

«Je voulais vous donner des nouvelles, car j’ai pris une décision à savoir où je jouerai la saison prochaine. J’ai choisi de me joindre aux Golden Eagles Rakuten [à Tohoku] pour 2021. Je veux m’assurer de garder contact avec vous en disant merci pour l’amour et le soutien que vous m’avez donnés au cours des sept dernières campagnes. Je suis extrêmement chanceux d’avoir eu l’occasion de me retrouver sur le terrain en tant que membre des Yankees de New York et de jouer devant vous, les partisans passionnés», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

En 2020, l’artilleur japonais a présenté un dossier de 3-3 et une moyenne de points mérités de 3,56. Invité deux fois au match des étoiles, il a conservé une fiche dans les majeures de 78-46 ainsi qu’une moyenne de 3,74.