Matt Calvert ne se sent pas bien

L’attaquant Matt Calvert a été contraint de rater plusieurs entraînements de l’Avalanche du Colorado et l’instructeur-chef Jared Bednar a confirmé jeudi que celui-ci souffrait d’une commotion cérébrale.

Le joueur de 31 ans a subi une blessure dimanche, lors d’un duel face aux Ducks d’Anaheim. Bednar avait révélé mardi que Calvert allait être à l’écart en raison d’un pépin au haut du corps et que son était serait réévalué au jour le jour.

L’ailier gauche a toutefois raté un nouvel entraînement jeudi et le pilote des «Avs» a fait la lumière sur la situation.

«Il a eu des problèmes de commotion dans le passé et je ne sais pas si ça lui a été diagnostiqué, a révélé Bednar en conférence-vidéo, selon le site Colorado Hockey Now. Mais il ne se sent pas bien en ce moment, donc il prendra une pause pour retrouver la santé. C’est là où nous en sommes avec lui.»

Une date de retour n’a pas encore été établie pour celui qui a obtenu une mention d’aide en six matchs cette saison. Calvert en est à sa troisième campagne au Colorado, lui qui a auparavant passé huit ans avec les Blue Jackets de Columbus.

Par ailleurs, le gardien Pavel Francouz est lui aussi à l’écart indéfiniment pour une blessure au bas du corps. Le Tchèque n’a pas joué en 2020-2021. Il a été touché à une hanche lors des dernières séries éliminatoires.