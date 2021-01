Mise sur pied du Centre d’excellence en matière de cybersécurité maritime

Un projet de recherche et développement voit le jour avec la création d’un Centre d’excellence en matière de cybersécurité maritime.

L’initiative de cinq ans est le fruit d’une collaboration entre Polytechnique Montréal, Neptune Cyber et Chantier Davie Canada.

Les partenaires souhaitent en vertu de cette entente développer et commercialiser des solutions de cybersécurité adaptées aux besoins du domaine maritime, a-t-on précisé jeudi, par communiqué.

Les navires de transport, les frégates, la gestion de cargaisons et les infrastructures portuaires peuvent être ciblés par des cybercriminels en raison de «l’accélération de la numérisation et de l’automatisation dans le monde maritime», a-t-on fait valoir, donnant en exemple la prise de contrôle du système de navigation à distance, le piratage des communications, les virus et les rançongiciels.

Neptune Cyber Inc. et Chantier Davie Canada vont faire une contribution de 1,7 million $, dont 500 000 $ en espèces et 1,2 million $ en soutien et en équipements pour la durée du projet.