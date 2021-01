[PHOTOS] Une année record pour la Maison Enfant Soleil

En dépit de la pandémie, Opération Enfant Soleil a récolté un montant jamais atteint de plus de 2,4 M$ lors de la vente des billets de sa maison 2020.

«C’est au-delà de nos espérances. On a amassé un record de tous les temps de plus de 2,4 millions$», lance la présidente-directrice générale Julie Lemieux.

Photo courtoisie

«C’est extraordinaire pour les enfants, pour les familles. Les gens ont été au rendez-vous malgré la pandémie. Les partenaires aussi et ont réussi à vendre des billets papiers malgré la fermeture des magasins. Ce n’était pas facile de solliciter les gens aux caisses. On ne peut pas être plus heureux. On est vraiment touché et on leur dit merci à tous», ajoute-t-elle.

L’organisme avait atteint un sommet l’an dernier avec une récolte de 2,1 millions de $. Il est aussi passé de 240 000$ à 1 129 000$ pour la vente de billets en ligne.

Photo courtoisie

«Pour l’avenir, ce sera plus facile parce qu’il sera possible d’envoyer des billets par courriel au lieu des billets papier aux gens qui achètent en ligne. Nous sommes encore en discussion avec la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) sur les façons de faire, mais ça avance bien. Pour le billet virtuel complet, même aux caisses, on va continuer à documenter le dossier, mais ce serait possible pour l’été», précise-t-elle.

Photo courtoisie

2021

Le confinement avait mené l’organisme à demander à la RACJ de repousser le tirage de la maison, initialement prévu au mois de juillet 2020.

«Il reste des détails à attacher, mais on pense pouvoir faire le tirage de la maison 2021 à l’été comme à la normale», prévoit Mme Lemieux.

Photo courtoisie

C’est donc le nouveau défi d’une prochaine campagne beaucoup plus courte qui attend l’Opération Enfant Soleil avec toujours le nuage de la pandémie qui plane. «Il faut rester courageux, comme nos enfants malades. Ils sont nos modèles», image Julie Lemieux.

Photo courtoisie

La cause

La fondation a choisi Jayden Forest-Aubut, 11 ans, en tant qu’ambassadeur pour la maison. Jayden a appris à l’âge de 7 ans qu’il souffrait d’épilepsie et a dû prendre une médication qui a eu un sérieux impact sur son tempérament.

Photo courtoisie

Des examens plus poussés ont montré que sa condition provenait d’une tumeur de trois centimètres au cerveau.

Jayden a subi une interminable opération de 22 heures. Si la tumeur a été complètement retirée, des problèmes sont demeurés; un déficit d’attention et de l’anxiété sévère.

« Le jour où la maladie frappe, on prend pleinement conscience du soutien et du réconfort d’Opération Enfant Soleil. Grâce à vos dons, Jayden a pu bénéficier d’appareils spécialisés qui lui ont sauvé la vie. Merci d’aider les familles d’enfants malades comme la nôtre ! », a déclaré Caroline Forest-Aubut, la mère de Jayden, dans un communiqué.

Le tirage de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville 2020 a lieu jeudi matin en direct à l’émission Salut Bonjour diffusé à TVA. C'est M. Éric Tardif qui a remporté le grand prix.