Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 29 janvier:

«Il était une fois les Américains»

Début de la minisérie documentaire racontant plus de 300 ans d’histoire aux États-Unis. Grâce à des images d’archives et des entrevues d’experts, on revient sur les principaux moments qui ont marqué l’Amérique pendant trois siècles riches en événements de toutes sortes.

Vendredi, 19 h, Historia.

«Ça finit bien la semaine»

Sur le plateau de Julie et José sont réunies deux amies actrices: Geneviève Schmidt et Ève Landry. Pour sa toute première fois à l’émission, Luce Dufault propose une prestation empreinte de douceur. Artiste populaire, Fabien Cloutier expose les désavantages d’être connu quand il est question de réseaux sociaux.

Vendredi, 19 h, TVA.

«La table de Kim»

En ce début de deuxième saison, l’auteure Kim Thúy, toujours avide de conversations et de confidences, invite la comédienne Karine Vanasse, la poétesse Joséphine Bacon et la femme trans Cris Bergeron pour parler de ce que veut dire le mot «femme» aujourd’hui, après des années d’évolution.

Vendredi, 20 h, ARTV.

«Un moment d’égarement»

Amis depuis longtemps, Antoine et Laurent ont chacun une fille. Tous les quatre se rendent en Corse pour y passer des vacances. Là-bas, la vie se complique drôlement quand Laurent se laisse séduire par la fille de son grand copain. Comédie dramatique française avec Vincent Cassel et François Cluzet.

Vendredi, 21 h, Évasion.

«Galas ComediHa!»

C’est en 2016 que Ti-Mé a animé son premier gala à Québec. Pour souligner l’événement, il a fait revivre «La petite vie» sur scène - mais sans Moman -, a accueilli Dong (personnifié par Benoît Paquette) et s’est amusé en compagnie de son meilleur ami, un certain Pogo.

Vendredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Vivre avec les volcans»

Immenses structures géologiques, les volcans sont, pour bien des gens, sacrés. Ils sont synonymes de voyage spirituel. Les volcans renferment aussi quantité de trésors à ceux qui ont la force de les découvrir. Présentation des quatre premiers épisodes de la série documentaire.

Vendredi, dès 22 h, ICI Explora.

«Triple 9»

Au cinéma, quand les policiers s’associent aux criminels, ça part en vrille. Ici, une dangereuse bande doit tuer un membre des forces de l’ordre afin de réussir son plus important et spectaculaire vol à ce jour. Parmi la distribution toute étoile, on retrouve Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck et Woody Harrelson.

Vendredi, 22 h 30, MAX.