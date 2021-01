«Star Académie - Nos retrouvailles»: un album-événement pour 10 ex-académiciens

Les gagnants et finalistes des cinq premières éditions de «Star Académie» revisitent des chansons qui ont marqué leur parcours à la célèbre école sur l’album «Nos retrouvailles», en vente dès maintenant.

• À lire aussi: «Star Académie»: déjà 100 000 votes pour les candidats

• À lire aussi: «Star Académie»: du talent à revendre

Même les ex-participants qui ne chantent plus professionnellement ont accepté de prendre part au projet, sous la direction artistique d’Anne Vivien, de Musicor, les réalisateurs Joseph Marchand et Toby Gendron et les arrangements de Benoît Groulx, qui a composé les interludes instrumentaux.

Marie-Élaine Thibert et Wilfred LeBouthillier (2003) interprètent respectivement «L’adieu» et «C’était l’hiver», Stéphanie Lapointe et Marc-André Niquet (2004) se réapproprient «L’infidèle» et «C’est quoi, c’est l’habitude», Audrey Gagnon et Marc-André Fortin (2005) chantent «I Will Always Love You» et «À ma manière», Carolanne D’Astous-Paquet et Maxime Landry (2009) relisent «Le saule» et «Le petit garçon», et Sophie Pelletier et Jean-Marc Couture (2012) se commettent sur «Tue-moi» et «Si tu m’aimes encore».

Les chanteurs sont accompagnés d’un orchestre de 14 instruments à cordes.

Le disque «Nos retrouvailles» est disponible sur les plateformes d’écoute en continu.

On peut aussi se le procurer en format physique, en combo avec le magazine «Échos Vedettes Biographie spécial Star Académie», qui revient sur les cinq saisons de la populaire émission, au moyen d’entrevues inédites et de près de 180 photos. Les 10 finalistes de «Star Académie» s’y confient sur leur expérience unique et racontent leur vie après la téléréalité. La publication est également accessible au jemagazine.ca.

Le premier gala de variétés de «Star Académie 2021» sera diffusé le dimanche 14 février, à TVA.