Un clip millionnaire sur YouTube pour Denyzee et Kingdom Street

D’autres artistes d’ici font fureur en ligne. Après Damien Robitaille et Lubalin, c’est au tour de l’alliance musicale entre la Youtubeuse Denyzee et le duo pop Kingdom Street de conquérir le cœur des internautes.

Déposé sur YouTube mardi, le vidéoclip de la chanson Diva compte déjà plus d’un million de vues. Une vidéo de type documentaire, qui montre comment la chanson a été créée par Denyzee et Kingdom Street en vingt-quatre heures, cumule pour sa part plus de 600 000 vues.

Née en France mais établie au Québec depuis quelques années, Denyzee, le nom d’artiste de Delphine Giuliano, est considérée comme la première Youtubeuse dont la chaine a atteint le million d’abonnés au Québec. Elle frôle même les deux millions.

Formé de Patrick Donovan et Paméla Lajoie, le duo de Québec Kingdom Street cultive aussi des liens sur les deux continents puisqu’ils sont sous contrat en France avec 14 Productions, l’étiquette de disques de Patrick Bruel, qui fait partie de l’empire Sony Music.

La chanson Diva sera disponible sur les plateformes d’écoute en ligne vendredi.