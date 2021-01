Un Printemps de la musique à l’année

Le Printemps de la musique se célébrera maintenant à l’année. Créé en 2016, ce festival présenté dans des lieux patrimoniaux du Vieux-Québec vient de lancer un volet en ligne avec des performances musicales inédites, des entrevues et des quiz.

Cet événement annuel célèbre, en mai, depuis 2016, la musique de concert avec du jazz, de la musique classique, traditionnelle et contemporaine.

La plateforme en ligne permettra de découvrir des artistes, d’explorer des styles musicaux et de visiter des lieux patrimoniaux qui font vibrer la scène culturelle régionale à travers dix parcours sous différentes thématiques.

L’OSQ, ès Trad, le Club musical de Québec, le Chœur Les Rhapsodes, Rafael Zaldivar, E27 Musique Nouvelle, Atopos, La Chamaille, Musique de chambre à Sainte-Pétronille, Tempêtes et passions et le Centre de valorisation du patrimoine vivant ont participé à la réalisation de ces parcours.

Les performances musicales exclusives ont été tournées dans des lieux patrimoniaux et inusités des grandes régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Il sera possible, à travers les différents visionnements et les quiz, d’accumuler des points qui donneront accès à des offres spéciales, des rabais et des expériences exclusives.

Chaque jeudi, à 19h, entre le 4 février et le 8 avril, l’artiste multidisciplinaire Nicolas Jobin, directeur artistique des contenus musicaux de la plateforme, partagera, en direct, des anecdotes de tournage, donnera de l’information sur les oeuvres interprétées et répondra aux questions du public.

C’est gratuit et il faut s’inscrire à l’adresse printempsdelamusique.ca/alannee.