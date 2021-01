DUQUETTE BEAUDRY, Thérèse



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, madame Thérèse Beaudry, décédée à Montréal, le 20 janvier 2021, à l'âge de 92ans. Elle était l'épouse de feu Fernand Duquette.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Diane et Andrée, ses cinq petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants, sa soeur Louise (feu Gilles) et son frère Guy (Nicole). Elle était la soeur de : feu Jean (feu Monique), feu Benoît (Lise), feu Mariette, feu Jacques (feu Gaétane), feu Cécile (feu Joe) et feu René (feu Suzanne). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Un dernier hommage lui sera rendu à une date ultérieure dans la plus stricte intimité.Nous remercions chaleureusement le personnel du CHSLD Villa Bellerive pour les bons soins prodigués à notre mère.