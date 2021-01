RONDEAU, Gérald



À l'Hôpital de Saint-Jérôme, le 26 janvier 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gérald Rondeau. Il est le fils de feu monsieur Lucien Rondeau et de feu madame Doria Desautels. Il est un ancien retraité du Canadien National.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Laliberté, sa fille Véronique, son fils Philippe (Mylène Vignola), ses petits-enfants : Katryne Durocher, Naomy Durocher, Maryane Rondeau et Mykael Rondeau, son arrière-petite-fille Élena Geoffroy ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :17745 RUE VICTORSAINT-JANVIER, MIRABEL, QC, J7J 1L4www.salonsfunerairesguay.comle samedi 30 janvier 2021 de 13h00 à 15h00 et de 16h00 à 18h00 et le dimanche 31 janvier de 13h00 à 15h00 et de 16h00 à 18h00. Si vous souhaitez vous présentez, vous devez contacter la famille avant la date de funérailles.