Swann, Pauline L.

ST. ALBANS - Pauline L. Swann est décédée paisiblement à la résidence Holiday House, le 15 janvier 2021, à l'âge de 94 ans.Pauline, fille de feu Adrien Galipeau et de feu Armande (Dion) Galipeau, est née à Notre-Dame-de-Stanbridge, QC, le 26 août 1926. En 1952, Pauline se marie avec Richard Sheets. Après plusieurs années de mariage, ils décident de déménager à San Diego en Californie, pour ensuite s'installer dans la région de San Francisco. Après avoir élevé ses enfants, Pauline décide de commencer une carrière à JC Penny. Elle travaillera dans le département de literie jusqu'au moment de sa retraite. Malgré la distance qui la séparait du Canada, elle trouvait toujours le temps de visiter sa famille durant l'été et cela se poursuivra pendant plusieurs années.Après le décès de Richard en 1992, elle décide de revenir vivre à Swanton, Vermont, lieu de naissance de son mari, pour être plus près de ses racines familiales. C'est à Swanton qu'elle fera la connaissance de George Swann, son second conjoint. Ils auront la chance de vivre de belles années ensemble avant son décès en 2009. Pauline était une personne très dévouée, elle avait un grand coeur et elle était toujours prête à aider. Durant sa retraite, elle a toujours su profiter des petits plaisirs de la vie. Elle adorait sa famille, elle essayait toujours de passer le plus de temps possible avec ses enfants et ses petits-enfants. Pauline était une joueuse de carte compétitive et son jeu préféré était le 500. Elle aimait bien les mots mystères et plus tard elle découvrira le coloriage. Maman fera la connaissance de Homer Paradis au centre du troisième âge. Ils appréciaient beaucoup les longues balades en voiture. Plus tard Debbie, la fille de Homer, s'assurera que son père puisse visiter Pauline tous les samedis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marielise Claudia Jagels de Oakland, CA, Michael Sheets et sa conjointe Sandra de Portland, OR, et Angel (Shawn) Sheets de Hayward, CA; ses petits-enfants: Michael Jagels et Teddy Williams; ses arrière-petits-enfants: Jalyn, Amber et AJ; son frère Clément et sa conjointe Francine, son frère Pierre et sa conjointe Monique, sa soeur Adèle; et plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Pauline fut prédécédée par son conjoint et père de ses 3 enfants, Richard Sheets en 1992, son second conjoint, George Swann en 2009; sa petite-fille Kayla Reed; ses frères et soeur, Marilise, Marcel, Simon, Hughes et Mario; et son cher ami Homer Paradis.La famille de Pauline prévoit une célébration de sa vie en 2021. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme SPCA.Nous vous invitons à visiter le sitepour transmettre vos condoléances, vos photos et partager vos souvenir précieux.