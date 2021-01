RIBERDY, Fernande



Décès de Mlle (Anne-Marie) Fernande Riberdy (92 ans), le 24 janvier 2021 à l'Hôpital de Verdun. Fille de feu Edouard Riberdy et de feu Marie-Louise Dubuc. Retraitée de la Gendarmerie Royale du Canada, soeur de feu Jean-Guy, Réal, Claude, Claire, Lilianne, Rollande et Thérèse. Elle est décédée paisiblement suite à un court séjour hospitalier.Selon sa volonté, une simple inhumation aura lieu afin de rejoindre les membres de sa famille dans le lot familial au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Nous tenons à remercier tout le personnel de l'hôpital et le CLSC Ville-Émard qui l'ont accompagnée et prodigué les soins nécessaires durant ses derniers jours.