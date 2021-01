Chiarot et Weber font le ménage

Que l’adversaire se le tienne pour dit: pour s’approcher du gardien du Canadien de Montréal, il faut payer le prix!

• À lire aussi: Ryan Poehling en mode apprentissage

• À lire aussi: Le Canadien est méconnaissable dans sa zone

«Notre travail est de s’assurer que l’espace devant Carey [Price] et Jake [Allen] soit libre, il faut montrer à l’adversaire que ce n’est pas une bonne place pour se tenir», a indiqué le défenseur Ben Chiarot, vendredi, en parlant de son travail et de celui de son partenaire à la ligne bleue Shea Weber.

Encore une fois jeudi soir, dans la victoire de 4 à 2 du Canadien face aux Flames de Calgary, ces deux défenseurs reconnus pour leur jeu physique ont voulu passer ce message à Matthew Tkachuk et ses coéquipiers.

«Le fait d’avoir placé Chiarot avec Weber, on voit qu’ils ont bâti une bonne chimie ensemble. Ils prennent de la fierté à être une paire difficile à jouer contre eux», a commenté l’entraîneur-chef Claude Julien.

Moins porté vers l’attaque?

Se considérant d’abord et avant tout un défenseur à caractère défensif, Chiarot mentionne qu’il ressent peut-être un peu moins de pression, cette saison, pour se porter à l’offensive en raison des présents succès des attaquants de l’équipe.

«Nous pouvons être plus conservateurs dans notre façon de jouer, a noté Chiarot. On essaie de donner la rondelle à nos attaquants le plus rapidement possible. Notre rôle est de défendre notre territoire et de placer la rondelle en zone offensive.»

Prudence

Fier de l’excellent début de saison du Canadien, qui présente maintenant une fiche de 5-0-2, Chiarot se méfie et demeure toutefois prudent.

«Quand tu as du succès, chaque équipe adverse devient un peu plus préparée pour t’affronter», a indiqué le défenseur.

«Ça devient une motivation pour l’adversaire», a corroboré Julien.

Samedi, le Canadien reçoit à nouveau les Flames, au Centre Bell. L’opposition risque d’être plus difficile que celle de jeudi alors que la formation de Calgary est maintenant sur une séquence de trois défaites.