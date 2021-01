Christopher Milo: de botteur à chauffeur d'autobus

Le passage de la vie d'athlète professionnel à une existence plus normale n’est pas toujours facile. L’ancien botteur du Rouge et Or de l’Université Laval Christopher Milo en sait quelque chose.

Après avoir disputé sept saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF), l’homme de 34 ans travaille maintenant comme chauffeur d’autobus pour le Réseau de transport de la Capitale (RTC), à Québec.

S’il aime beaucoup son nouveau gagne-pain, celui qui a pris sa retraite du football professionnel en 2016 ne cache pas que la transition a été complexe et qu’il a eu des idées noires.

«Pour être honnête, ç’a été très difficile, a-t-il indiqué dans une entrevue accordée au réseau TVA. Je ne suis pas différent des autres, j'ai eu mes difficultés. Dépression et anxiété, ce sont des choses sur lesquelles je travaille encore.»

Merci au «monsieur en haut»!

Milo a vécu des émotions fortes lors de son passage avec les Roughriders de la Saskatchewan, où il a notamment remporté deux coupes Grey (2013 et 2016).

«Quand tu joues à Regina, c'est comme jouer pour le Canadien de Montréal. Les gens savent où tu habites, ce que tu manges, à quelle heure tu vas à la salle de bain, ils savent tout sur toi. Quand tu passes de ça à rien, c’est là que dans ta tête, ça prend du temps à embarquer dans une nouvelle vie.»

Milo n'hésite à dire que sa conjointe, Véronique, et sa petite fille Mikaela l’ont beaucoup aidé dans cette transition, tout comme sa foi.

«J’ai toujours cru que les gens qui sont censés être dans ta vie seront présents à un certain moment, sans savoir le quand, le où, le comment et de quelle façon ils vont t'aider. Mais sans le monsieur en haut, je ne serais pas ici, ça c'est sûr.»